В Самаре перекроют движение транспорта на участках по улицам Чапаевской и Шостаковича

В Самаре в связи с проведением Масленицы ограничат движение транспорта по ул. Чапаевской на участке от Вилоновской до Красноармейской, а также по ул. Шостаковича на участке от Чапаевской до Фрунзе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Самары.

Движение будет перекрыто 14 марта с 08:00 до 20:00. Ограничение не распространяется на спецмашины (полиции, скорой помощи, пожарной охраны) и на машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД УМВД России. Движение автобусов № 24, № 92 и № 297 в этот период будет организовано по временной схеме.

Также с 13 марта 20:00 до 14 марта 20:00 будет запрещена остановка или стоянка транспорта на указанных улицах.

Ани Айвазян