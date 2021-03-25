Банковская карта – выбор возможностей

Найти человека, у которого никогда не было банковской карты, сегодня так же сложно, как услышать то, что кто-то из знакомых не знает, как пользоваться мобильной связью. К тому же карта уже давно перестала быть просто платежным инструментом. Мы уже почти не помним те времена, когда критерием выбора было только наличие банкомата поблизости, чтобы два раза в месяц было удобно снимать зарплату. Современные карты дают дополнительные возможности. И их довольно много, что, безусловно, затрудняет выбор для клиентов. Какая карта достойна места в вашем кошельке? На что обратить внимание, прежде чем сделать свой непростой выбор? Об этом рассказал Павел Авдеев, вице-президент – управляющий филиалом «Восточно-Сибирский» Газпромбанка.



– Павел, какие карты пользуются наибольшей популярностью?

– Буду говорить о картах Газпромбанка. У нас широкая линейка, в которой учтены все современные тенденции и предпочтения клиентов. Безусловным хитом стали дебетовая и кредитная Умные карты, главная особенность которых – уникальная программа лояльности «Умный кешбэк». Суть этой программы – повышенный кешбэк начисляется автоматически в одной из категорий, где в течение месяца было больше всего трат. При этом клиент может самостоятельно выбрать, получать кешбэк в рублях или в милях. Последнее очень актуально для путешественников – начисленными милями можно оплачивать перелеты и гостиницы на сайте gazprombank.onetwotrip.com. Надеюсь, скоро опять появится возможность больше путешествовать. Тем более что у многих накопились мили за время ограничений.

В 2020 году программа лояльности «Умный кешбэк» Газпромбанка была признана лучшей программой лояльности финансовых институтов на Национальной премии в области маркетинга лояльности и CRM Loyalty Awards Russia 2020. И это далеко не единственное экспертное признание нашей Умной карты.

Кстати, помимо кешбека, у Умной карты есть и другие преимущества в обслуживании и дополнительных выгодах, доступных для ее держателей.

– А в части кредитных карт есть новинки?

– Да. Кредитная «Удобная карта». Это действительно особенный продукт на российском рынке. На сегодняшний день она не имеет аналогов, ведь эта карта единственная самостоятельно определяет срок льготного периода кредитования.

Беспроцентный период может достигать 180 дней в зависимости от суммы покупок и снятия наличных. А в числе приятных бонусов – специальная приветственная ставка на покупки, совершенные в первые два календарных месяца после оформления карты.

Мы уверены, что все это делает новую кредитную карту еще более удобной и, главное, максимально выгодной для наших клиентов. Надеемся, что со временем она станет не менее популярной, чем и кредитная Умная карта.

– Похоже, что персонализация – одно из приоритетных направлений развития розничных банковских продуктов и услуг, в том числе и карт…

– Да, действительно, Газпромбанк сейчас нацелен именно на персонализацию предложений, ведь у всех разные интересы и потребности, и для нас важно, чтобы для наших клиентов сотрудничество с банком было максимально удобным, выгодным и подходящим под личные интересы. Поэтому мы экспериментируем и запускаем новые продукты, в том числе совместно с другими компаниями.

Например, в 2020 году Газпромбанк в партнерстве с платежной системой Visa и крупнейшей киберспортивной турнирной платформой в мире FACEIT запустил дебетовую карту специально для геймеров, принимающих участие в командных онлайн-играх Dota2 и CS: GO (Counter-Strike: Global Offensive).

Автолюбителям мы предлагаем дебетовые карты «Газпромбанк – Газпромнефть» и «Автодрайв Platinum», которые дают дополнительную выгоду по программе лояльности «Газпромнефти».

А молодежная карта ГПБ & РСМ дает специальные преимущества для молодых людей, совершающих покупки как в России, так и за рубежом, благодаря членству в Международном клубе привилегий Российского союза молодежи и Европейской ассоциации молодежных карт EYCA и совмещению на одной карте двух платежных систем – «Мир» + Maestro.

– Расскажите, как можно оформить карту Газпромбанка? Доступен ли здесь дистанционный сервис?

– Конечно. Оформить заявку на дебетовые и кредитные карты Газпромбанка можно без посещения офиса на сайте банка. А после одобрения онлайн-заявки – обычно это занимает несколько минут – клиент может воспользоваться бесплатной услугой доставки карты на дом.

Кроме этого, дистанционное обслуживание по картам можно получить и в личном кабинете мобильного приложения «Телекард 2.0». Так, держатели кредитных карт могут отслеживать общую сумму задолженности к погашению, дату окончания беспроцентного периода и другие детали. А для всех клиентов доступны услуги денежных переводов, пополнения карты с других счетов и с карт другого банка, а также оплаты различных услуг.