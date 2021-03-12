Житель Пензенской области подозревается в даче взятки сотруднику полиции

В Пензенской области Каменский межрайонный следственный отдел СУ СКР возбудил уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий). Об этом сообщила пресс-служба управления.

По данным следствия, в Башмаковском районе участковый составил протокол об административном правонарушении в отношении мужчины, находившегося в состоянии алкогольного опьянения на улице. На следующий день подозреваемый вновь пришел к полицейскому и якобы попытался передать ему 13 тыс. руб. за уничтожение протокола. Сотрудник отказался от получения взятки.

Действия мужчины пресекли, деньги изъяли в ходе осмотра места происшествия.

Мария Шахрай