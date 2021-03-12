Увеличено число авиарейсов из Самары в Санкт-Петербург

Дополнительный ежедневный авиарейс из Самары в международный аэропорт Пулково введет с 28 марта авиакомпания «Россия». Рейсы указанной авиакомпании будут осуществляться дважды в день. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Курумоч.

«Вылеты из Северной столицы запланированы в 00:50 и 12:40, прибытие в Самару в 04:15 и 16:00 (по местному времени) соответственно»,– говорится в сообщении.

Вылет из Самары будет осуществляться в 05:55 и 17:00. Самолеты прибудут в Санкт-Петербург в 07:30 и 18:30 соответственно. Перевозки выполняются на самолетах Airbus 319.

Георгий Портнов