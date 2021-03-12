В Ярославской области выявили шесть нелегальных банкиров

В Ярославской области в 2020 году сотрудники Банка России выявили шесть организаций, имеющих признаки ведения недобросовестной деятельности на финансовом рынке, сообщили в пресс-службе Ярославского отделения Банка России. В сообщении отмечается, что в регионе выявлено четыре нелегальных кредитора и две финансовые пирамиды.

По данным пресс-службы, в целом по стране в прошлом году было выявлено 1,5 тыс. организаций, действовавших на рынке финуслуг нелегально. В числе финансовых нелегалов - 821 «черный кредитор», 222 финансовые пирамиды и 395 нелегальных форекс-дилера. По всем данным фактам Банк России передал материалы правоохранительным органам.

По словам заместителя управляющего ярославским отделением Банка России Евгения Ефремова, большинство нелегальных финансистов действуют через интернет, из-за этого риск пострадать от мошеннических действий значительно возрастает.

«Физически мошенники могут находиться за сотни и тысячи км от жертвы, в том числе за рубежом. У интернет-мошенников нет территориальных границ. Об этом должны помнить потребители финансовых услуг, чтобы не стать жертвой мошенников и не потерять свои деньги»,— отметил господин Ефремов.

В пресс-службе рассказали, что по итогам рассмотрения материалов, которые Банк России направил в прошлом году в правоохранительные органы, было возбуждено 110 уголовных и 650 административных дел. Кроме того, было принято 1,6 тыс. других мер реагирования на противоправную деятельность на финансовом рынке.

Антон Антонов