Роберту Мусину продлили домашний арест до 4 июля

Вахитовский райсуд Казани продлил домашний арест бывшему главе Татфондбанка Роберту Мусину до 4 июня. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что срок его прежнего ареста истекает 4 апреля. Гособвинение попросило продлить ему меру пресечения, поскольку обвиняемый может скрыться от следствия и судебных разбирательств. Также до 4 июня продлили арест на имущество и счета господина Мусина.

Напомним, бывшему банкиру вменяют шесть эпизодов злоупотребления полномочиями (ч.2 ст.201 УК РФ). Следствие считает, что с января 2013 года по декабрь 2016 года господин Мусин действовал вопреки законным интересам банка и в целях извлечения выгоды для себя и других лиц. В частности, речь идет о выдаче необеспеченных кредитов на 19 млрд руб., о выводе залогов по кредитным договорам на 20,5 млрд руб., уступке права требования по кредитным договорам на 2,7 млрд руб. в обмен на утерявшие ликвидность облигации Татфондбанка, а также о получении учреждением кредита в Центробанке в размере 3,1 млрд руб. на основании заведомо ложных сведений о наличии высоколиквидного актива.

"Ъ-Казань"