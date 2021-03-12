Ресторатор из Красноярска оштрафован за публикацию в соцсети картинки с полицейскими

Красноярского ресторатора Владимира Владимирова оштрафовали на 17 тыс. рублей за размещение картинки в Instagram. На изображении, которое он разместил на своей странице в соцсети, трое сотрудников полиции держат таблички со словами “мы работаем”, “для вашей безопасности”, “оставайтесь дома”. При этом внизу картинки располагалась надпись мелким шрифтом, которая несла оскорбительное содержание. По словам бизнесмена, он ее не заметил.

Административное дело в отношении господина Владимирова было возбуждено по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Максимальное наказание по ней - арест на 15 суток.

“Представьте, как легко можно оказаться осужденным. Буду, скорее всего, оспаривать”,— прокомментировал итоги разбирательства бизнесмен.

Даниил Тарабукин