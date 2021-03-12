Преподаватель Сибирского федерального университета признался в получении взяток от студентов

В Красноярске возбуждено дело против старшего преподавателя Института горного дела, геологии и геотехнологий Сибирского федерального университета (СФУ), который подозревается во взяточничестве. Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета РФ, в ходе допроса педагог полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Как указывается в материалах следствия, 27 ноября 2019 года в вечернее время старший преподаватель кафедры «Горные машины и комплексы» получил от студента взятку 56 тыс. руб. Деньги для педагога собрали все студенты группы за допуск к экзамену по предмету «Горные машины и оборудование для подземных работ» без фактического выполнения и защиты лабораторных работ.

Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).

Илья Николаев