В Челябинской области умерли еще 11 человек с COVID-19

На 12 марта в Челябинской области зарегистрировали 54051 случай заболевания COVID-19. В том числе за прошедшие сутки выявили 141 нового пациента, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. Выписали 156 человек. Сейчас болеют 5078 жителей региона.

За прошедшие сутки умерли 11 пациентов с COVID-19. Из них девять непосредственно от коронавирусной инфекции, двое от других причин. Всего с начала пандемии в Челябинской области, по данным минздрава региона, скончались 2158 человек с коронавирусом.