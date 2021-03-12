Прокуратура реабилитировала расстрелянного в 1937 году священника

Прокуратура Нижегородской области вынесла решение о реабилитации Михаила Николаевича Раждаева, 1877 года рождения, священника Курмышского собора. Он был осужден в 1937 году Тройкой УНКВД Горьковской области за контрреволюционную пропаганду и агитацию и приговорен к высшей мере наказания. Михаила Раждаева расстреляли 1 ноября 1937 года в Горьком. В марте этого года его реабилитировали как жертву политических репрессий.

Как сообщили в прокуратуре, по федеральному закону подлежат реабилитации лица, которые по политическим мотивам были подвергнуты уголовным репрессиям по решению органов ВЧК, ГПУ-ОГПУ, УНКВД-НКВД, МГБ, МВД, прокуратуры и их коллегий, комиссий, «особых совещаний», «двоек», «троек» и прочих органов, осуществлявших в то время судебные функции.

Иван Сергеев