Российский бизнес согласился «инвестировать в дом». По итогам совещания с Владимиром Путиным 10 крупных компаний заявили о готовности выделить по 1 млрд руб. на перспективные проекты. Президент предложил поддержать отечественную экономику в сложный период. Средства предполагается направить в специально созданный Фонд фондов. Правительству и налоговой службе поручено обеспечить эффективность вложений. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что у данного проекта есть некоторые недостатки.

В России родился новый слоган — «Инвестируй в дом». Фраза соответствует моменту, чувствуется народная составляющая — известная пословица: «Неси в дом, а не из дому». Все в дом, все в семью — возврат к корням, плюс финансовая составляющая.

Владимир Путин собрал предпринимателей и предложил инвестировать в российские перспективные проекты.

Это крайне важная проблема в связи с пандемией, кризисами и иными трудностями — экономика падает, нужно развиваться.

По идее, это должно быть в интересах самого бизнеса. За рубежом, сами видите, что творится, а Россия проходит пандемию, скажем так, неплохо. Так что сам бог велел. Тем более, российские экспортеры не бедствуют, зарабатывают. Главе государства об этом известно. Самое время скинуться, не обеднеете. Для этого создан соответствующий инструмент — Фонд фондов. Это, что называется, «пролетарская суть».

Путин много о чем еще говорил: и о механизмах инвестирования, и о Фонде национального благосостояния, который тоже нужно тратить на благо страны, и что Налоговая служба проследит, как сообщество себя чувствует, сколько зарабатывает, проведет мониторинг.

И что же бизнес? Надо так надо. Десять крупных компаний готовы выделить по 1 млрд рублей на благое дело — хороший итог совещания. Вот и нашлись инвестиции в ручном режиме. На заметку западным партнерам, как нужно вести дела в государстве. И кто теперь попробует сказать, что в стране плохой инвестиционный климат?

Конечно, найдутся критики. Скажут, например: а кто будет распоряжаться этими деньгами? А как их тратить, чтобы не украли? Как отбирать проекты? Впрочем, это не главное. Деньги в стране есть. И, как ни странно, не только у бизнеса, даже у простых людей найдутся. Просто нужны гарантии, чтобы не обманули, чтобы вернулись с прибылью и чтобы тебя не посадили за то, что богатый.

Это называется одним словом — доверие. Между государством и его гражданами.

И еще желательно придумать механизмы, чтобы каждый видел, на что пошли его кровные средства. Пока всего этого нет, сложно инвестиции обеспечить.

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А предприниматели ведь сначала по 1 млрд руб. скинутся, а потом придут за поддержкой или льгот попросят. И получится, что из одного кармана в другой перекладываем.