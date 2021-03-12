«КОРТРОС» построит в районе ДКЖ жилой комплекс iLove

Компания «КОРТРОС-Пермь» получила разрешение на возведение первой очереди жилого комплекса в районе ДКЖ в Перми. Гендиректор АО «КОРТРОС-Пермь» Анатолий Маховиков сообщил Вusiness-class.su, что ЖК будет называться iLove, его строительство будет проходить в три очереди. Первый дом комплекса будет переменной этажности, с парковкой на 53 машино-места в подземной части. Общая площадь новостройки составит около 17 тыс. кв. м. «Из них непосредственно жилья — более 10 тыс. кв. м. Работаем полностью в соответствии с намеченным графиком, и, как планировали, в конце февраля — начале марта заводим на площадку технику»,— рассказал Анатолий Маховиков.

Кроме того, «КОРТРОС-Пермь» создаст общественную, транспортную и социальную инфраструктуру в жилом комплексе. В частности, компания возведет на территории iLove детский сад на 100 мест.

Напомним, в сентябре 2020 года «КОРТРОС-Пермь» приобрел у ПЗСП два крупных земельных участка площадью около 2,5 га возле ДКЖ, в районе ул. Герцена и будущей ул. Строителей. ПЗСП стал владельцем этой территории совсем недавно, купив ее у ООО «Стройконтракт-Партнер». Изначально в ПЗСП планировали самостоятельно осваивать эту территорию, однако неожиданно уступили ее «КОРТРОС-Пермь». Девелоперу вместе с правами на участки перешли и обязательства перед краевыми и городскими властями по возведению объектов социнфраструктуры. Ранее Анатолий Маховиков отмечал, что на новой площадке «КОРТРОС-Пермь» построит более 50 тыс. кв. м жилья. «Это будет жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями на первом этаже, с интересной архитектурой, разновысотными зданиями»,— рассказывал господин Маховиков.