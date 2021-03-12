В Пермском крае могут смениться руководители двух районных судов

Квалификационная коллегия судей (ККС) Пермского края рассмотрит заявления на замещение должности председателей двух районных судов — Орджоникидзевского суда Перми и Большесосновского районного суда Пермского края.

На должность председателя Орджоникидзевского суда Перми претендует судья Березниковского городского суда Дмитрий Вяткин. Господин Вяткин начинал карьеру с профессии следователя, работал заместителем начальника следственного подразделения СУ при УВД Свердловского района Перми. В 2009 году назначен судьей Кизеловского суда, с 2014 года — председателем Березниковского суда.

На должность председателя Большесосновского районного суда Пермского края претендует судья Свердловского суда Перми Оксана Фадеева. Госпожа Фадеева работала секретарем судебного заседания, помощником судьи. С ноября 2008 года — мировой судья судебного участка №115 Пермского муниципального района Пермского края. В мае 2017 года назначена судьей Свердловского суда Перми.

Заседание ККС состоится 23 марта.