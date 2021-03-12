Причиной обрушения лестницы в доме в Саратове названо намокание стен

Государственная жилищная инспекция Саратовской области назвала предположительную причину обрушения лестничного пролета в доме №32 по улице Брянской.

В пресс-службе инспекции напомнили, что обрушение произошло 6 марта, однако похожий случай имел место два года назад – лестница обрушилась в другом подъезде этого же дома.

При обследовании дома выяснилось, что несколько жильцов установили в своих квартирах не предусмотренные проектом душевые. Гидроизоляция и водоотведение правильно не проведены, из-за чего в течение последних лет происходит намокание стен между квартирами и подъездом.

Сейчас на месте обрушившейся лестницы установлена металлическая.

Дом является аварийным, его обслуживает УК «Стандарт». Инспектор направил в адрес управляющей организации предостережение для проведения работ по поддержанию технического состояния дома до его расселения.

Марина Ковалева