Сотрудники аварийной газовой службы прошли проверку на прочность

Чтобы успешно пройти ежегодную проверку знаний по безопасным методам труда и приемам выполнения работ, сотрудники компании весь год готовятся по специальной программе, разработанной Учебным центром «Екатеринбурггаза».



Одним из самых сложных испытаний для всех остается спасение манекена, которого по обыкновению называют Витей. «С первого раза реанимировать Витю почти никому не удается. Найти подход к нему могут только самые опытные сотрудники. Пока первая медицинская помощь никому не понадобилась, но знать и уметь ее оказывать должны все работники аварийной газовой службы без исключения», – рассказал начальник профессионального аварийно-спасательного формирования «Екатеринбурггаза» Алексей Гуденко.

Спасатели ЦАДУ в отличие от других сотрудников во время сдачи экзамена проходят дополнительный этап. Специалисты должны быстро и правильно надеть специальный рюкзак с баллоном, наполненным сжатым воздухом. «Подобные дыхательные аппараты «Профи-М» есть в каждой машине аварийно-спасательного формирования. Любой спасатель ЦАДУ должен уметь быстро и правильно ими воспользоваться в аварийной ситуации. Сдать экзамен и подтвердить квалификацию должны все специалисты аварийной газовой службы, у нас – 100% готовность к любым ситуациям», – рассказал начальник Аварийно-диспетчерской службы ЦАДУ Андрей Макаров.

На сегодняшний день в Центральном аварийно-диспетчерском управлении «Екатеринбурггаза» трудятся 160 работников, из них – 20 аттестованных спасателей. Для последних один раз в три года проводится переаттестация.