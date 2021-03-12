В Республике Алтай назначили и.о министра здравоохранения

Заместитель министра здравоохранения Республики Алтай Анна Григорян будет исполнять обязанности главы министерства, сообщил «Ъ-Сибирь» пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.

Ранее министра здравоохранения Сергея Коваленко, а также его помощник Рустама Туюнчекова задержали по подозрению в коррупции. В отношении них возбуждено дело о взятках, насчитывающее три эпизода. Сумма взяток составила около 13 млн руб.

«На период следственных действий и до назначения нового руководителя минздрава республики временное исполнение обязанностей возложено на Анну Григорян», - сказал господин Максимов, отметив что министерство и подведомственные учреждения работают в штатном режиме.

Анна Григорян окончила Горно-Алтайское медучилище, затем – АГМУ. С 2005 года работала врачом-акушером-гинекологом в Республиканской больнице. Пост заместителя министра заняла летом 2020 года. В ее ведении были вопросы кадровой политики, деятельности акушерско-гинекологической службы, оказание медпомощи детям, лекарственного обеспечения, работы по лицензированию медицинской деятельности и медицинскому освидетельствованию и пр.

Юлия Сасевич