В Волжском экс-гендиректору фирмы грозит до шести лет колонии за преднамеренное банкротство

В Волжском Волгоградской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего бывшего генерального директора коммерческой организации. Он обвиняется в преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ). Об этом сообщили в облпрокуратуре.

По версии следствия, с августа 2015 года по декабрь 2016 года обвиняемый перечислил с расчетного счета фирмы в адрес подконтрольного юрлица более 12 млн руб. под видом заключения договоров займа. В результате компания экс-гендиректора якобы не погасила задолженность перед семью кредиторами и государством на общую сумму свыше 12 млн руб., что в дальнейшем привело к банкротству организации.

Вину мужчина не признает. Уголовное дело направили в Волжский городской суд области. В качестве максимального наказания предусматривается лишение свободы на срок до шести лет.

Мария Шахрай