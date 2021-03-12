Жители Бердска, убившие женщину ради машины, получили 40 лет на двоих

Суд рассмотрел резонансное уголовное дело об убийстве женщины, собиравшейся продать свой автомобиль. Об этом рассказали в управлении Следственного комитета РФ по Новосибирской области.

По данным следствия, двое жителей Бердска решили убивать продавцов автомобилей, а их машины похищать. Злоумышленники встречались с продавцами, выбирая того, кто не сможет оказать им сопротивление. Свой выбор они остановили на 34-летней Ирине Сенельниковой, которая Peugeot 407. Преступление запланировали на 10 января 2019 года.

Под предлогом проверки ходовых качеств иномарки, грабители сели в автомобиль к Ирине Сенельниковой и выехали за пределы Бердска. Женщину они задушили удавкой, а тело оставили у реки Исток в Кузбассе. Документы жертвы злоумышленники сожгли, а принадлежащей ей Peugeot 407 продали в Кемерово, выручив 155 тыс. руб.

Сотрудниками ГУ МВД России по Новосибирской области во взаимодействии со следователями подозреваемые в убийстве были установлены и задержаны. Им предъявили обвинение по ст. 105 УК РФ (убийство группой лиц), ст. 162 УК РФ (разбой) и ст. 325 РФ (похищение документов).

Дело слушалось в Кемеровском облсуде. Одному из подсудимых он назначил 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима, второму – 21 год заключения.

Илья Николаев