Коронавирусная пневмония за сутки подтверждена у 70 саратовцев

Сегодня в Саратовской области зарегистрирован еще 171 случай коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб при облправительстве.

Общее количество заболевших COVID-19 достигло 51698 человек. Выздоровел с начала пандемии 46521 пациент, в том числе 152 – за последние сутки. На лечении в стационарах и на дому находятся 3235 саратовцев.

На областной центр приходится 77 новых случаев инфекции, на Энгельсский район — 20, на Балашовский — 16, на других территориях зарегистрировано за сутки менее 10-ти новых случаев вируса.

У 70 новых пациентов с COVID -19 выявлена пневмония. Наибольшее число новых случаев выявлено в возрастной группе от 50 лет — 111 случаев.

Марина Ковалева