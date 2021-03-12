«Ярославич» проиграл в третьем матче волейбольного «финала шести»

Ярославский волейбольный клуб «Ярославич» 11 марта в третьей игре второго круга финального этапа чемпионата России по волейболу среди команд Высшей лиги «А» уступил со счетом 1:3 московской команде МГТУ. Матчи «финала шести», в которых участвуют шесть сильнейших клубов лиги, проходят в ярославском СОК «Атланты».

11 марта прошли еще два матча, в которых лидеры потерпели поражения. Возглавлявший турнирную таблицу екатеринбургский клуб «Локомотив-Изумруд» со счетом 0:3 проиграл аутсайдеру турнира команде «Нова» из Новокуйбышевска. Для «Новы» это первая победа в финальной части чемпионата. Во втором матче подмосковная «Искра со счетом 3:0 обыграла пермскую «Каму».

«Финал шести» проходит в два круга в городах команд, ставших победителями Восточной и Западной групп. Первый круг прошел в феврале в Перми. Второй круг проходит в Ярославле с 9 по 14 марта.

После восьми туров на первой строчке турнирной таблицы «финала шести» команда МГТУ, набравшая 16 очков. На втором месте «Локомотив-Изумруд» с 14 очками. «Ярославич» занимает третье место, набрав 13 очков.

Сегодня на турнире тренировочный день. 13 марта вечером «Ярославич» встречается с командой «Локомотив-Изумруд».

Антон Антонов