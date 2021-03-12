В Балашове изъяты немаркированные алкоголь и сигареты на 20 млн рублей

В Балашове Саратовской области пресечена деятельность группы, которая занималась сбытом немаркированной табачной и алкогольной продукции. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ГУ МВД.
В арендуемых одним из подозреваемых гаражных боксах полицейские обнаружили более 128 тыс. фальсифицированных пачек сигарет и более 500 бутылок немаркированного алкоголя.
Продукция сбывалась через сеть частных продуктовых магазинов в Балашовском районе.
Общая стоимость изъятой продукции превысила 20 млн руб. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы и денежный штраф.