В ХМАО COVID-19 диагностировали еще у 91 человека

За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) коронавирус диагностировали у 91 человека, сообщили в региональном оперативном штабе. За весь период пандемии в Югре COVID-19 заразились 52 650 человек. Из них 50 832 югорчанина уже выздоровели, 767 пациентов скончались — за сутки зафиксировано еще два летальных случая.

Инфекция подтвердилась у жителей 18 муниципалитетов. Больше всего заразившихся выявлено в Сургуте, где COVID-19 подтвердился у 29 человек. В Ханты-Мансийске заболел 21 человек, в Советском районе — шесть.

На момент выявления у 61 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 29 зафиксирована пневмония, у одного человека заболевание протекает в бессимптомной форме.

Состояние 55 пациентов оценивается как тяжелое, 34 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Под наблюдением (в том числе самоизоляции) находятся 4 846 человек, сняты с наблюдения – 197 039.