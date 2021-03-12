Сибуправтодор объявил конкурс на достройку первого этапа Восточного обхода Новосибирска

Структура Росавтодора - ФКУ «Сибуправтодор» - объявила тендер по выбору подрядчика на достройку первого этапа Восточного обхода Новосибирска. Начальная стоимость госконтракта составила около 3,8 млрд руб. Средства предоставит федеральный бюджет.

Подвести итоги планируется в начале апреля. Выполнить работы подрядчику предстоит в период с 1 июня 2021 года по 30 октября 2024 года. Работы будут выполнены на 10,7 км.

В 2020 году Росавтодор расторг контракт с генподрядчиком строительства первого этапа Восточного обхода Новосибирска компанией «Сибмост». Решение было связано с «нарушениями условий госконтракта в части сроков выполнения работ». По данным на август 2020 года проект был реализован на 45%. Как ранее комментировали «Ъ-Сибирь» ситуацию в Сибуправтодоре, остаток работ по контракту составляет около 5,4 млрд руб. «По первому этапу осталось выполнить работы по строительству двух путепроводов, завершить работы по устройству земляного полотна на 9,2 км, устроить дорожную одежду на протяжении 20 км», – сообщали в Сибуправтодоре.

Общая протяженность Восточного обхода составит около 80 км. Магистраль должна снизить транспортную нагрузку на федеральную автодорогу Р-256 «Чуйский тракт» на въезде в Новосибирск и дать выход на трассу Р-255 «Сибирь». Госконтракт с «Сибмостом» на строительство первого этапа Восточного обхода заключен в 2013 году. Объем работ, который по договору обязался выполнить генподрядчик, — 10,3 млрд руб. Завершить их планировалось в октябре 2017 года. Однако в марте 2018 года «Сибмост» добился через суд переноса окончания работ на октябрь 2021 года. По данным суда, «Сибмост» в январе 2017 года сообщил заказчику о необходимости изменить сроки контракта, что связано с технологией проведения работ по сооружению земляного полотна на объекте. Весной 2020 года «Сибмост» был признан банкротом.

Оксана Павлова