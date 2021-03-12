В Ярославле отремонтируют 17 дорог за 1 млрд рублей

В 2021 году в Ярославле планируется отремонтировать 17 автомобильных дорог, общей протяженностью 25 км, сообщил мэр города Владимир Волков. На эти цели, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет выделено 1 млрд руб., из которых 950 млн руб. будет направлено на ремонт, реконструкцию и строительство дорог, еще 50 млн руб. на ликвидацию мест концентрации ДТП.

В мэрии уточнили, что сейчас проходят конкурсные процедуры по определению подрядных организаций. Кроме 17 дорог, на которых проведут ремонт, запланировано строительство новой дороги по улице Дядьковской во Фрунзенском районе.

Директор департамента дорожного хозяйства Ярослав Овчаров отметил, что в этом году практически на всех объектах запланированы работы по замене инженерных сетей. Для проведения данных работ будут задействованы ресурсоснабжающие организации.

«Графики производства работ они уже подготовили и направили на согласование. Мы их полностью синхронизируем с подрядными организациями. Наша главная цель —завершить ремонт и ввести объекты в эксплуатацию к сентябрю»,— рассказал господин Овчаров.

По данным пресс-службы мэрии, в феврале состоялся первый аукцион. Подрядная организация ООО ТК «Восток Запад Транзит» выполнит ремонт автомобильных дорог во Фрунзенском районе. Будут отремонтированы дороги на улицах Малая Пролетарская, Мельничная, Корабельная и Тормозное шоссе. С полным списком дорог можно ознакомиться на официальном сайте мэрии Ярославля.

Также в пресс-службе уточнили, что в прошлом году в адрес подрядных организаций было выписано более 170 замечаний, а также выдано 330 лабораторных заключений, 15 из которых отрицательные. Подрядчики получили предписания на устранение недостатков.

Дарья Сабаева