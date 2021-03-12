РБК: Совфед покинут сенаторы Рыжков, Белоусов и Важенин

В Совете федерации осенью пройдет ротация, в ходе которой его могут покинуть как минимум три сенатора, сообщает РБК со ссылкой на источники. Речь идет о 91-летнем бывшем председателе Совета министров СССР Николае Рыжкове (представляет Белгородскую область), 61-летнем Сергее Белоусове (Алтайский край) и 66-летним Юрии Важенином (Ханты-Мансийский автономный округ), добавил собеседник издания.

Источники РБК утверждают, что место господина Белоусова в Совфеде может занять депутат Госдумы («Единая Россия»), Герой России и бывший командующий Военно-десантными войсками Владимир Шаманов. В нижней палата парламента он возглавляет комитет по обороне. В комитете Госдумы планы господина Шаманова о переходе не подтвердили.

В сентябре “Ъ” сообщал, что в Госдуму в результате послевыборных кадровых перестановок возвращаются из Совета федерации два известных парламентария — Сергей Калашников (ЛДПР) и Олег Морозов («Единая Россия»). Причинами «рокировки» являются коалиционные соглашения между властью и оппозицией и желание депутатов подстраховаться перед выборами в Госдуму 2021 года, отмечал тогда эксперт.

Подробности — в материале “Ъ” «Межвыборная рокировка».