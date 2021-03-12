Организатор незаконной миграции в Перми осужден к 3,5 года колонии

Индустриальный суд Перми приговорил к реальному лишению свободы частного предпринимателя, занимавшегося организацией незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры края.

Как было доказано в суде, бизнесмен в 2016–2017 годах заключал с иностранцами фиктивные трудовые договоры, предоставляющие им право находиться на территории Прикамья. За это он получил 70 тыс. руб. Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил виновного к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.