Турпоезд Москва – Великий Новгород будет ходить через Углич

Российские железные дороги запускают новый туристический поезд, который будет проходить через Ярославскую область, сообщается на сайте РЖД. Поезд №924/923 будет выполнять рейсы по маршруту Москва – Великий Новгород – Углич – Москва с 19 марта по 18 апреля.

В сообщении отмечается, что стилизованный под советское время туристический поезд будет иметь купейные и плацкартные вагоны, а также вагон-ресторан. Для удобства пассажиров в туристическом «отеле на колесах» имеются USB-разъемы для зарядки гаджетов, биотуалеты и кондиционеры.

По данным РЖД, турпоезд отправляется из столицы по пятницам в 21:24 с Ленинградского вокзала, а прибывает обратно в Москву уже на Белорусский вокзал в воскресенье в 23:29. По расписанию поезда прибывает в Великий Новгород и Углич по утрам, а отправляется из этих городов вечером. В течение дня пассажиры могут ознакомиться с достопримечательностями исторических городов.

Антон Антонов