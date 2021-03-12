Качество общего образования в Туве Рособрнадзор оценил в 19,6 баллов из 100

По данным рейтинга Рособрнадзора о качестве общего образования РФ, Республика Тува набрала 19,6 баллов из 100 возможных. Это наименьший показатель среди регионов Сибирского федерального округа,следует из данных рейтинга. Выше показатели у Республики Алтай (34,8) и Кузбасса (49,7).

На первом месте в Сибири оказалась Томская область (61,8). За ней следуют Алтайский край (60) и Новосибирская область (56,6). На четвертом месте – Красноярский край (51,3), за ним – Хакасия (51,1). Шестое место разделили Омская и Иркутская области, набрав одинаковое количество баллов (49,9).

По стране в рейтинге лидируют Санкт-Петербург (92,1), Москва (92) и Ленинградская область (77,1). Наиболее низкие показатели у Кабардино-Балкарии (15,5), Карачаево-Черкесии (13,7) и Чечни (13,7).

Субъекты оценивали по 12 критериям, разделенным на три блока. Среди них результаты обучения школьников, практико-ориентированность школьного образования и управление системой школьного образования (куда входит эффективность организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ, эффективность механизмов управления качеством образования и аналитика и интерпретация результатов ГИА).

По данным «Ъ», рейтинг планируется обновлять минимум дважды в год — после ВПР весной и экзаменов летом. К концу 2021 года должен появиться аналогичный рейтинг муниципалитетов России, так как «каждому гражданину важно знать, какой уровень образования у него в районе».

Юлия Сасевич