За год COVID-19 переболели до 1 млн жителей Прикамья

Внештатный советник губернатора Пермского края по социальным вопросам, учредитель благотворительного фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев в своем аккаунте в соцсети Facebook сообщил, что на этой неделе исполняется год с момента появления в регионе первого пациента с диагнозом коронавирус. «С тех пор им переболели до 1 млн жителей Прикамья, до 6,5 тыс. человек ушли из жизни»,— заметил господин Жебелев. Учредитель «Дедморозим» основывался на данных по увеличению смертности в крае с марта 2020 года по февраль 2021-го, представленных местным комитетом ЗАГС. Дмитрий Жебелев пояснил, что сведения по избыточной смертности считаются одними из самых надежных показателей последствий эпидемии во всем мире.

По словам господина Жебелева, 980 758 жителей Пермского края могли перенести коронавирус во всех формах за год с момента его появления в регионе. «Если же считать, что напрямую с ним связаны только 80% избыточной смертности, то число переболевших будет меньше — 784 606 человек. И все равно это каждый третий житель, что в 16 раз больше официальных данных, основанных только на тестировании»,— заявил советник губернатора. По данным Росстата, в регионе за 2020 год на 16,5% увеличилась смертность. По России этот показатель в среднем составил 18% — на 1,5% больше, чем в Пермском крае. В Татарстане, одном из худших регионов по этому параметру, рост составил 27,1%. Господин Жебелев отметил, что в январе, по данным Росстата, Пермский край стал одним из трех наименее худших регионов России по росту смертности — 13,7%. «Впрочем, похоже, кто-то не зря терпел дистант, убытки от закрытия общепита и запрета массовых мероприятий, носил маски, соблюдал социальную дистанцию и не общался с другими при любых признаках ОРВИ»,— добавил общественный деятель.