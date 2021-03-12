В Ртищевском районе производитель химии пытался подкупить полицейского

В Саратовской области завершилось расследование уголовного дела о даче взятки сотруднику полиции за совершение незаконных действий.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК, в Ртищево в органы полиции поступила жалоба от местных жителей на неприятный запах, источником которого, по их мнению, является организация по производству химических веществ. К генеральному директору организации 17 апреля 2020 года с проверкой прибыл старший оперуполномоченный группы ЭБиПК МО МВД России «Ртищевский». Руководитель попытался откупиться от него и предложил 85 тыс. руб. за не проведение проверки в отношении организации. Полицейский отказался принять взятку и пресек противоправные действия мужчины.

Гендиректор предприятия вину в коррупционном преступлении не признает.

Марина Ковалева