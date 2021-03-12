SuperJob: около половины екатеринбуржцев хотели бы стать чиновниками

Работать в государственных структурах хотели бы 46% екатеринбуржцев, следует из исследования сервиса SuperJob. При этом 41% опрошенных из Екатеринбурга высказались против идеи стать чиновником, еще 13% респондентов затруднились ответить.

Среди жителей городов-миллионников карьера госслужащего чаще всего привлекает респондентов из Краснодара (63%), Ростова-на-Дону (57%) и Красноярска (56%). Хотел бы стать чиновником каждый второй житель Воронежа и Самары (по 50%). В Москве и Санкт-Петербурге желающих работать на государственной службе — по 45%. Меньше всего госслужба привлекает жителей таких крупных городов, как Омск (36%) Уфа и Новосибирск (по 32%), а также Казань (26%).

Стать чиновником хотели бы 37% россиян, еще 44% респондентов против работы на государственной службе. Мужчины мечтают работать госслужащим чаще женщин: 40 и 34% соответственно.

Среди представителей распространенных профессиональных групп больше всего желающих трудиться на госслужбе — среди менеджеров по логистике (55%), PR-специалистов (51%) и кладовщиков (46%). Реже всего работать в государственных структурах хотят программисты (6%), системные администраторы (13%) и дизайнеры (18%).