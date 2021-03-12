Детское отделение алтайской райбольницы приостановило работу из-за нехватки врачей

Больница Панкрушихинского района в Алтайском крае временно приостановила прием детей. Как пояснили «Ъ-Сибирь» в краевом минздраве, единственный педиатр ушел в отпуск. «Когда врач выйдет из отпуска 28 марта, прием возобновится. Обычно на это время нашего специалиста заменяет другой врач, но в этот раз он заболел, а другого найти не удалось», - уточнили в министерстве.

Райбольница собственным транспортом возит детей в больницу Камня-на-Оби, также есть транспорт для оказания неотложной помощи, амбулаторная помощь оказывается без перебоев, уточнили в минздраве.

В ходе онлайн-конференции 9 марта министр здравоохранения края Дмитрий Попов заявлял, что регион только на 73% обеспечен врачами и на 78% – средними медработниками. В приоритете – укомплектовать амбулаторно-поликлиническое звено. По его оценкам, решить проблему дефицита кадров за год-два «не представляется возможным».

Ранее жители Табунского района обращались к депутату Госдумы, лидеру алтайских справедливороссов Александру Терентьеву с просьбой о помощи. Местные жители жаловались на то, что увеличилось ожидание неотложной помощи, а также на отсутствие необходимых специалистов в ЦРБ. Помимо этого жители опасались, что больницу могут закрыть. Позже минздрав региона опроверг информацию о закрытии.

Юлия Сасевич