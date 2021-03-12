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За два месяца в краевой бюджет поступило 8,9 млрд рублей

На 1 марта 2021 года в бюджет Пермского крае поступили собственные налоговые и неналоговые доходы в объеме 8,9 млрд руб. В том числе, платежи по налогу на доходы физических лиц – 4,7 млрд руб., по налогу на прибыль по налогу на прибыль организаций – 1,8 млрд руб., по акцизам – 985,9 млн руб.

Для сравнения на 1 марта 2020 года в региональную казну поступило 9,1 млрд руб. Как ранее писал “Ъ-Прикамье”, собственные доходы бюджета Пермского края вернулись на уровень прошлого года уже по итогам января 2021 года.

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