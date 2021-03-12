Власти Омской области сняли ряд коронавирусных ограничений

Власти Омской области отменили ряд коронавирусных ограничений, решение было принято на заседании областного оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Начиная с 15 марта , по словам губернатора Александра Буркова, будут сняты ограничения на работу объектов розничной торговли с площадью торгового зала более 800 кв. м. Также будет разрешена работа детских игровых комнат и детских развлекательных центров, исходя из нормы площади таких объектов (не менее 4 кв. м. на одного человека).

По данным опештаба области, за время пандемии было выявлено 41 935 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+80 за последние сутки), выздоровели 32 595 человек (+278), умерли 1255 человек (+4).

Даниил Тарабукин