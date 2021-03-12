Организаторов подпольного игрового салона в Чебоксарах оштрафовали на 1 млн рублей

Московский райсуд Чебоксар признал 55-летнего и 34-летнюю жителей Чебоксар виновными в незаконной организации игрового салона (ч.2 ст.171.2 УК РФ). Суд назначил им штрафы в 550 тыс. руб. и 500 тыс. руб. соответственно, сообщили в прокуратуре Чувашии.

Как установил суд, осужденные разместили в арендованном нежилом помещении в Чебоксарах 11 игровых автоматов и с начала марта 2019 года по 10 июля 2020 года подпольно проводили там азартные игры на деньги. Деятельность салона пресекли оперативники УФСБ по Чувашии.

До закрытия заведения его владельцы успели получить более 390 тыс. руб. дохода, говорится в материалах дела.

Осужденные полностью признали вину еще в ходе следствия. Поэтому суд рассмотрел дело в особом порядке.

Олег Ерусланов, "Ъ-Казань"