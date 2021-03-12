Вакцине не оказали доверия

Более половины из опрошенных агентством «Промрейтинг» жителей Татарстана заявили, что не намерены прививаться от COVID-19. Среди причин респонденты назвали опасение побочных эффектов и недоверие к отечественной вакцине. По официальным данным, в Татарстане вакцинацию прошли чуть более 2% населения. Эксперты считают, что в ситуации виноваты «фейки» в социальных сетях и «скептики среди врачей».



Агентство «Промрейтинг» опубликовало вчера «Исследование отношения жителей Татарстана к вакцинации от коронавирусной инфекции». На вопрос «Вы планируется привиться от коронавирусной инфекции?» 57,1% респондентов ответили «Не планируют делать прививку от коронавируса». Опрос проводился 8 февраля – 9 марта методом онлайн-анкетирования. Выборка составила 600 человек. Данные опроса «отражают срез мнения наиболее активных пользователей основных социальных сетей», говорят авторы исследования.

При этом еще 18,6% участников опроса находятся «в раздумьях по поводу прививки от коронавируса». 8,2% планируют «позже сделать прививку», а 4,2% — «скоро». Еще 3% готовы вакцинироваться «в случае явного ухудшения эпидобстановки». 5,7% заявили, что уже вакцинировались, а 3,2% затруднились ответить на вопрос.

Авторы исследования также задавали вопрос, почему «россияне на фоне жителей других стран не стремятся как можно скорее пройти вакцинацию». Респонденты заявили об опасениях побочных эффектов (70,8%), а также об отсутствии веры в эффективность отечественных вакцин (51,3%; можно было дать несколько ответов).

При этом почти 23% оценили степень опасности COVID-19 для своей семьи как высокую и крайне высокую, почти 30% — как среднюю, более 35% — как низкую и крайне низкую. 30,3% опрошенных заявили, что «скорее всего» переболели коронавирусом, а 18,4% уверены, что уже перенесли заболевание. Более 37% считают, что точно не болели или, скорее всего, не болели новой инфекцией.

Напомним, что в Татарстане, согласно официальной статистике, коронавирусом заразились 18,5 тыс. человек (375 умерли). При этом ранее глава управления Роспотребнадзора Марина Патяшина заявляла, что у половины жителей республики могут быть антитела к вирусу. На 11 марта первую дозу вакцины («Спутник V») получили 97,1 тыс. человек, что составляет около 2,5% населения региона. Вторую дозу получили 41,4 тыс. (чуть более 1%).

Член комитета Госдумы по охране здоровья психиатр-нарколог Борис Менделевич («Единая Россия») отмечает, что исследование «Промрейтинга» проводилось онлайн и в нем могло принять участие «преимущественно молодое население, которое не болело новой коронавирусной инфекцией или переболело в легкой форме»: «Соответственно, молодежь, перенесшая заболевание легко, может предположить, что в следующий раз без вакцины тоже можно будет обойтись». В то же время депутат напоминает, что «в тяжелой форме COVID-19 перенесли люди среднего и более старшего возраста, а среди них отказавшихся от вакцины очень мало». Парламентарий считает, что «важно вести информационную деятельность и рассказывать о том, в каких случаях вакцинация запрещена, а когда — рекомендуется». «К тому же важно рассказывать о том, что вакцина — это не защита от вируса, а защита от его последствий, так как нередко я вижу, что есть путаница даже в таких моментах. Надо понимать, что вакцинация – это серьезная медицинская процедура и она должна проводиться строго по регламенту»,— говорит он. Господин Менделевич считает, что «важно подключать социальную рекламу».

Другой депутат Госдумы от Татарстана, бывший министр здравоохранения республики Айрат Фаррахов («Единая Россия») указывает, что по общемировым рейтингам «категорически против» вакцинации около 20% населения. «Я согласен, что есть некоторый дефицит информации. Государство и производители должны уделить внимание тому, чтобы информация была доступной»,— говорит он. Депутат обращает внимание, что в интернете распространяются «очень яркие» и «ни на чем не основанные фейки» об отечественной вакцине и «государство проигрывает войну». Он полагает, что законодатели могут усилить ответственность за распространение фейков. При этом господин Фаррахов добавляет, что «среди скептиков есть даже врачи» и «это очень негативный фактор». Также депутат считает, что пока в России недостаточные мощности для производства большого количества вакцины.

Вместе с тем главный аналитик группы компаний «Алор» Алексей Антонов считает, что «призывы ограничить соцсети и распространение „фейковых“ новостей — это проявление бессилия, потому что с распространением информации в сети таким образом бороться не получится». Он видит проблему в том, что «нет механизмов диалога общества с властью». «Десятилетия принесения интересов общества в жертву масштабным политическим интересам сформировали культуру недоверия к большим проектам, анонсируемым элитами. Потребуются десятилетия кропотливой работы с избирателями и избирательным правом, чтобы люди начали соглашаться с доводами, звучащими из аппарата пропаганды»,— заключает эксперт.

Кирилл Антонов