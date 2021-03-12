Три четверти глав компаний ждут роста ВВП

Большинство руководителей мировых компаний полагают, что динамика глобального ВВП в этом году улучшится, а выручка бизнеса вырастет. Об этом свидетельствуют данные проведенного PwC опроса 5 тыс. глав компаний из 100 стран. На рост ВВП рассчитывают 76% опрошенных — это максимум с включения вопроса в опрос в 2012 году. В конце 2019 года таких оптимистов было лишь 22%, а 53% ждали замедления роста ВВП. В этом году пессимисты — 14% респондентов.

На уверенный рост выручки в 2021 году рассчитывают 36% опрошенных (47% — на рост в перспективе трех лет, годом ранее — 27% и 34% соответственно). По секторам экономики ситуация при этом различается: больше всего уверенных в росте в технологических компаниях и телекоме (45% и 43%). Руководители компаний в транспорте и логистике (роста там ждут лишь 29%), гостиничного бизнеса и туристских услуг (27%) гораздо менее уверены в увеличении выручки в течение ближайших 12 месяцев.

Ключевыми угрозами 52% респондентов назвали пандемию и состояние системы здравоохранения (в прошлом опросе такого риска еще не было), киберриски (47% против 33% в прошлом году) и избыточное регулирование (42% против 36% — при этом такой риск в конце прошлого года казался руководителям самым значительным). На 4-й позиции — неопределенность макроэкономической политики (38% против 33%), на 5-й — неясные перспективы состояния экономики (35% против 34%), на 6-й — популизм (31% против 27%). Из списка лидирующих рисков выпали торговые конфликты (год назад — на 2-м месте) и нехватка квалифицированных кадров (опасения по этому поводу опустились с 6-го на 12-е место).

Озабоченность руководителей в отношении распространения дезинформации выросла — ее отметили 28% по сравнению с 16% в 2020 году. Доля глав компаний, выразивших тревогу в связи с глобальным изменением климата, увеличилась с 24% в 2020 году до 30% в 2021-м. Наконец, еще одним риском, который отметило значительное число респондентов, стало увеличение налоговой нагрузки (31% против 10%). Главы компаний опасаются, что масштабные программы фискальной поддержки, инициированные правительствами для борьбы с пандемией, в конечном итоге приведут к росту налогов.

Татьяна Едовина