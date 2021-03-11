В Тимашевском районе директор ООО «ЗернопромЮг» подозревается в невыплате 1,7 млн рублей заработной платы

Тимашевский межрайонный следственный отдел СКР по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по ч.1 ст.145.1 УК РФ в отношении генерального директора ООО «ЗернопромЮг», сообщает пресс-служба ведомства. Руководитель предприятия подозревается в частичной невыплате заработной платы 21 сотруднику в течение трех месяцев, совокупный долг перед работниками предприятия составляет 1,7 млн руб.

Согласно материалам дела, 31-летний директор компании с ноября 202 года по март 2021 года выплачивал зарплату частично, что привело к образованию значительной задолженности. При этом прокурорская проверка показала, что у руководителя имелась возможность погасить долг перед сотрудниками, однако он направил средства на другие цели.

В настоящий момент следствие по делу продолжается, устанавливается личное имущество подозреваемого, на которое может быть наложен обеспечительный арест, предпринимаются шаги для погашения задолженности по заработной плате перед работниками предприятия.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ЗернопромЮг» зарегистрировано в 2016 году в станице Роговской Тимашевского района, должность директора занимает Игорь Набока. Основная деятельность компании – хранение и складирование зерна, выручка за 2019 год составила 10,6 млн руб., убыток – 47,4 млн руб., чистый капитал уменьшился на 67,2 млн руб. В январе 2021 года в отношении компании в арбитражный суд МИФНС Краснодарского края был подан иск о признании банкротом. Также в отношении ООО «ЗернопромЮг» ведутся три исполнительных производства на сумму 1,3 млн руб. По состоянию на 1 марта 2021 года у компании имеется задолженность по налогом в размере 937,1 тыс. руб.

Ольга Логинова