Залоговый вычет

Совладелец ОАО «Соликамский магниевый завод» Петр Кондрашев обратился в арбитражный суд с заявлением об обращении взыскания на пакет акций (24,99%), принадлежащий Игорю Пестрикову. Ранее суд признал, что указанные акции находятся у истца в последующем залоге. Сейчас господин Пестриков — единственный крупный совладелец, который может голосовать на общем собрании акционеров ОАО. Остальным участвовать в этой процедуре запрещено решением суда. В то же время, предшествующим залогодержателем пакета Игоря Пестрикова является «Абсолют Банк». Эксперты говорят, что если банк обратится с заявлением о взыскании акций, то его требования будут удовлетворяться преимущественно.

Корпоративный спор между совладельцами единственного в стране переработчика редкоземельных элементов ОАО «Соликамский магниевый завод» вышел на новый этап. 24 февраля Арбитражный суд Пермского края наложил арест на 99 567 акций предприятия (24,99%), которые принадлежат Игорю Пестрикову. Это было сделано в рамках обеспечительных мер по иску другого совладельца СМЗ — Петра Кондрашева, который требует обратить на акции взыскание, поскольку они являются предметом залога. По данным на 11 марта, одна акция СМЗ на Мосбирже оценивалась в 8,75 тыс. руб.

Соликамский магниевый завод был основан в 1936 году. Сейчас, помимо магния, предприятие производит титан, занимается переработкой минерального редкометалльного сырья, производит ниобий и титан. Выручка компании за девять месяцев 2020 года по РСБУ — 6,1 млрд руб., чистая прибыль — 353,4 млн руб. 64,45% акций общества контролируют Петр Кондрашев, Тимур Старостин и Сергей Кирпичев.

Напомним, запись о залоге акций Игоря Пестрикова была внесена в реестр по решению арбитражного суда в начале прошлого года. В ходе заседаний по иску господина Кондрашева о ее внесении было установлено, что 25 января 2016 года между заявителем и господином Пестриковым был заключен договор залога акций предприятия в обеспечение обязательств по векселю на $9 млн. К тому времени акции уже были обременены залогом в пользу «Абсолют Банка» без согласия господина Кондрашева. О сумме долга Игоря Пестрикова перед банком в открытых источниках не сообщалось. В итоге господин Кондрашев был признан последующим залогодержателем, а предшествующим, соответственно, стала кредитная организация. Оба договора залога суд посчитал законными.

Источник, знакомый с позицией Петра Кондрашева, поясняет, что тот имеет право взыскания указанного пакета акций, поскольку «исторически был первым залогодержателем». «Ранее судом в рамках другого спора было установлено, что Игорь Пестриков, заключая договор с „Абсолют Банком“, действовал недобросовестно,— говорит собеседник „Ъ-Прикамье“.— Но если кредитная организация также решит обратить взыскание на объект залога, то вопрос о его распределении будет решаться уже с ней».

Сейчас Игорь Пестриков является единственным крупным совладельцем предприятия, который может голосовать на общем собрании акционеров. Ранее суд частично удовлетворил иск ФАС РФ о признании недействительными сделок по приобретению Петром Кондрашевым, Тимуром Старостиным и Сергеем Кирпичевым 24,25, 25 и 8,4% акций соответственно. Как ранее сообщал „Ъ-Прикамье“, решением суда им было запрещено голосовать на общих собраниях акционеров в рамках указанных пакетов. Ближайшее собрание, на котором должен быть избран совет директоров общества, запланировано на май.

В рамках нового спора с господином Пестриковым Петр Кондрашев в качестве обеспечительных мер просил еще и запретить ответчику участвовать в голосовании на собрании акционеров общества по ключевым вопросам повестки. Свои требования он мотивировал тем, что ответчик может недобросовестно использовать свои корпоративные права в отношении акций и голосовать на общих собраниях по ключевым вопросам деятельности ОАО «СМЗ» в ущерб истцу и компании. Но суд счел эти доводы предположительными. Пока Игорю Пестрикову запрещено лишь отчуждать свой пакет акций.

Адвокат Андрей Саунин отмечает, что если банк вслед за Петром Кондрашевым обратится в суд по поводу взыскания залога, то, по общему правилу, сначала должны быть удовлетворены его требования, а затем последующего залогодержателя. При этом гос­подин Кондрашев может рассчитывать только на ту часть имущества, которая останется после удовлетворения требований кредитной организации.

Дмитрий Астахов