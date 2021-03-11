Плавающей ставке зафиксируют уровень

Ипотеке с плавающей ставкой в России обрисовали первые контуры. Один из вариантов подобного кредита разработал «Сбер», сообщают СМИ. Банк в своем докладе предложил достичь этого с помощью фиксированного платежа и растянутого срока ипотеки. Если меняется ключевая ставка, то ежемесячная выплата останется на том же уровне, а вот погашать кредит придется дольше. Центробанк, в свою очередь, на прошлой неделе опубликовал доклад, в котором призвал ограничить применение плавающих ставок по кредитам только надежными заемщиками. А варианты регулирования такой ипотеки ЦБ предложил обсудить в ходе общественных консультаций.

Много ли найдется желающих взять кредит на жилье по плавающей ставке с фиксированным платежом? Президент Национальной лиги ипотечных брокеров Владимир Лопатин уверен, что такая ипотека вряд ли будет пользоваться большим спросом: «Надо видеть все-таки конкретный продукт, чтобы в деталях обсуждать потенциальный спрос. Но, тем не менее, такой вариант далеко не всем подойдет. Даже на себя примеряю — у меня конец ипотеки придется на мои 70 лет. Куда мне дальше-то продлевать и кто это будет делать? Соответственно, для людей, которые упираются в возрастной параметр, это точно неприемлемо. Кроме того, у людей есть свои планы на определенный период времени, в течение которого они хотят рассчитаться за кредит. Почему они должны его удлинять только потому, что кто-то там пересмотрел ключевую ставку?»

Предложенный «Сбером» вариант с фиксированным платежом по плавающей ипотеке в итоге может сделать квартиру дороже для заемщиков, считает гендиректор аналитической компании Frank RG Юрий Грибанов: «Рост ставки в таких условиях может привести к тому, что платеж станет для заемщика неподъемным. Потому что когда человек берет кредит, он смотрит прежде всего на размер своего ежемесячного платежа, соотносит его со своим доходом и принимает решение, потянет ли он. Если бы этот платеж начал расти, стал бы неподъемным, и у заемщика могут возникать просрочки. Также возникают риски суммарной переплаты за квартиру, то есть платит дольше, соответственно, отдает банку больше денег за ту же самую квартиру».

Но кто в первую очередь может выиграть от ипотеки с плавающей ставкой и фиксированным платежом — банки или заемщики? Заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов считает, что все будет зависеть от экономической ситуации в стране: «Выиграть от такой схемы может как банк, так и заемщик.

Здесь надо смотреть на экономическую ситуацию, которая сложится в течение “жизни” ипотечного кредита. Если она будет улучшаться, и ставки будут падать, то, конечно же, выиграет заемщик. У него регулярный платеж, но у него срок сократится.

Он в итоге меньше переплатит за ипотечную квартиру. Если ситуация будет ухудшаться, и ставки будут расти, то в выигрыше будет банк, потому что он получит стабильный источник дохода».

Как в итоге могут выглядеть новые жилищные кредиты в России, станет ясно примерно к середине лета. Владимир Путин в начале марта поручил правительству и ЦБ разработать поправки в законы, которые отрегулируют изменения плавающих ставок и сроков по кредитам населению, включая ипотеку. Документ должен быть готов к 15 июля.

Владимир Расулов