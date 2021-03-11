«Тинькофф» встроил своего ассистента Олега в голосовую соцсеть Clubhouse. Это первый случай интеграции голосового помощника и технологий синтеза и распознавания речи в этой соцсети. Ассистент сможет дать модераторам комнат дополнительные возможности для общения с пользователями и модерирования дискуссий. Первую трансляцию с текстовой расшифровкой Олег провел из комнаты, посвященной обсуждению финансовых результатов и рекордной прибыли группы за прошлый год. «<…>Мы будем рады совместным экспериментам с сообществами в голосовой соцсети, чтобы ассистент стал помощником контент-мейкеров и слушателей»,— отметил Павел Калайдин, директор по технологиям искусственного интеллекта «Тинькофф».

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Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic из-за пандемии сократила 700 сотрудников и свой флот — с 40 до 25 самолетов. Сейчас финансовые резервы компании каждую неделю сокращаются примерно на €3,5 млн.