11 марта, четверг
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

Пресс релиз| все

Терминал «Ультрамар» в Ленобласти принял первые партии удобрений «Акрона»

Терминал компании «Ультрамар» в Кингисеппском районе Ленобласти принял первые партии минеральных удобрений производства группы компаний «Акрон». Ожидаемый объем перевалки удобрений компании на текущий год составляет более 1,5 млн тонн.

Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. Объемы перевалки удобрений «Акрона» через «Ультрамар» были заявлены еще два года назад во время подписания долгосрочного соглашения на Петербургском международном экономическом форуме. Ежегодно через терминал будет проходить до 25 млн тонн различных сыпучих грузов.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что «ФосАгро» прекратила отгрузки удобрений через комплекс «Юг-2» в том числе по причине более выгодных условий на «Ультрамаре».

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Приложения

Партнерский проект

Новости компаний | все

Партнерские проекты

Пресс релиз| все

Конференции

Профиль пользователя