Губернатор подверг критике ситуацию в сфере обеспечения жителей Саратова водой и теплом

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев раскритиковал слабый подход к решению задач по обеспечению стабильной работы коммунальных объектов в Саратове. Об этом он заявил сегодня на совещании с участием председателя правительства региона Романа Бусаргина и главы областного центра Михаила Исаева, на котором обсуждалась тема аварий на теплосетях и водоводах города.

В течение нескольких дней в Саратове произошло две крупные коммунальные аварии, в результате которых без воды и тепла оставались жилые дома и социальные учреждения.

В настоящее время проводится проверка положения дел в ЖКХ города, в частности в сфере водо- и теплоснабжения. Причинами аварий, по отчетам чиновников, послужили высокий износ сетей и халатность со стороны должностных лиц на объектах ЖКХ.

«Многие муниципалитеты сейчас практически в равных условиях по техническим возможностям, но таких аварийных ситуаций нет. Вместе с концессионерами нужно проработать дополнительные меры, изыскать дополнительные ресурсы, но жители должны получать качественные коммунальные услуги. И делать перерасчеты, если такие не оказываются. Расходы концессий на жителей не перекладывать», - потребовал глава региона.

Марина Ковалева