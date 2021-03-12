КДН займутся противодействием митингам

В Башкирии намерены пресекать участие подростков в несанкционированных митингах с помощью комиссий по делам несовершеннолетних (КДН). Прокуратура республики, обеспокоенная вовлечением молодежи в протестные акции, организованные «деструктивными лидерами внесистемной оппозиции», внесла в Курултай Башкирии соответствующую законодательную инициативу. В региональном парламенте называют поправки «пионерским шагом», отмечая, что в других регионах России такие меры еще не приняты. Политологи считают, что позиция местного надзорного ведомства согласована с Генпрокуратурой, «а Башкортостан выбран как площадка для апробации идеи».

Прокурор Башкирии Владимир Ведерников внес на рассмотрение депутатов Курултая поправки в региональный закон «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав». Он предложил включить в основные задачи комиссий «профилактику экстремистских проявлений, распространения идеологии терроризма, предотвращение вовлечения несовершеннолетних в участие в несогласованных публичных мероприятиях». Поправки сегодня поддержали депутаты профильного комитета Курултая по образованию, культуре, молодежной политике и спорту. Ожидается, что они будут рассмотрены в первом чтении на ближайшем заседании парламента Башкирии в конце марта.

В пояснительной записке к законопроекту прокурор Ведерников отмечает, что «одной из острых проблем, связанных с воспитанием и становлением гражданина-патриота своего Отечества, является своевременная профилактика экстремистских проявлений, распространения идеологии терроризма, предотвращения участия в несогласованных публичных мероприятиях, организованных деструктивными лидерами внесистемной оппозиции».

Представлявший законопроект на заседании комитета Курултая старший помощник прокурора Башкирии Дамир Мухаметшин заявил, что есть «резонансные факты» обвинительных приговоров в отношении подростков, которые «попали в сферу интересов террористических организаций».

Затем господин Мухаметшин вспомнил январские акции протеста и выразил сожаление о том, что в них участвовало большое число несовершеннолетних. 39 подростков в Уфе были доставлены в полицию, на родителей многих из них составили административные протоколы, «что явно указывает на факты ненадлежащего воспитания». «Это проникновение деструктивных идей все более активизируется, наверное, потому что воздействовать на умы детей большой сложности не представляет»,— заявил господин Мухаметшин. Технологии такого воздействия, по его словам, «все более и более оттачиваются», используются «все возможности интернета и социальных сетей». В прокуратуре, по его словам, пришли к выводу, что одна из причин происходящего — неудовлетворительная работа комиссий по делам несовершеннолетних.

Предлагая депутатам поддержать законопроект, председатель профильного комитета, бывший ректор Башкирского педагогического университета Раиль Асадуллин вспомнил, что недавно встречался с подростками в рамках проекта «Моя Россия», где уфимским школьникам рассказывали о последствиях участия в несанкционированных акциях протеста. «Они своих прав не знают, выступают чисто эмоционально и подводят себя и своих родителей. Когда начинаешь с ними аккуратно говорить, они свои взгляды меняют»,— сказал он. По мнению депутата, законодательные поправки будут работать «в интересах ребенка и его семьи». Господин Асадуллин отметил, что в других регионах России такие законодательные меры еще не приняты: «То, что мы делаем,— это пионерский шаг».

Вице-мэр Уфы Алина Сулейманова (курирует работу комиссий по делам несовершеннолетних) сказала „Ъ“, что в городской администрации готовы к изменениям: «Мы на стороне детей всегда, поэтому вопрос возрастающей нагрузки для нас даже не стоит».

«Внесение данной законодательной инициативы прокурором республики можно рассматривать и как позицию Генпрокуратуры в целом, и как стремление проявить себя в глазах начальства,— считает политолог Арсен Шаяхметов.— Очевидно, что позиция с центральным аппаратом была согласована, а Башкортостан выбран как площадка для апробации идеи»,— полагает он. Политолог отмечает, что законопроект, по сути, приравнивает несистемную оппозицию к экстремистам. «Это инструмент маргинализации протеста и устрашения подростков»,— считает он.

Политолог Аббас Галлямов считает, что предложенные меры «системе не столько помогают, сколько мешают». «Они никого не пугают, зато способствуют радикализации недовольных. Пользу в результате этого шага получат лишь инициирующие их чиновники, которые смогут отчитаться перед начальством о том, что не сидят сложа руки, а предпринимают „активные меры“»,— полагает он.

Дарья Кучеренко