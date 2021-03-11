В Сочи на реконструкцию «Пик Отеля» планируют привлечь 1,5 млрд рублей

Инвестиционный проект по реконструкции зданий четырехзвездочного «Пик Отеля», расположенного в сочинском поселке Красная Поляна на улице Защитников Кавказа, выставлен на продажу на сервисе «Авито» за 1,5 млрд руб.

Проект включает обновление и развитие гостиничного комплекса, располагающего территорией 16,7 тыс. кв м, на которой расположены два многоэтажных корпуса, пять отдельно стоящих вилл и открытый бассейн. Сообщается, что постройки занимают 30% участка. Реновация предполагает повышение уровня отеля до категории 5 звезд. Согласно информации на официальном сайте отеля, предыдущий ремонт комплекса проводился в 2010 году.

Проект реконструкции отеля был рассмотрен на заседании Градостроительного совета Сочи. Эксперты отметили текущее аварийное, опасное для людей состояние зданий, и дали рекомендации по обновлению комплекса с обязательным сохранением зеленых насаждений на его территории. Также авторам рекомендовано включить в проект функции, которые будут работать в целом на весь поселок Красная Поляна – организовать ресторан с возможностью посещения нерезидентами отеля, а также общественно-культурный центр.

Ольга Логинова