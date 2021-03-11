В Петербурге скончался автор музыки к фильму «Гардемарины, вперед!»

Композитор, народный артист РФ Виктор Лебедев, написавший музыку более чем к сотне фильмов, включая «Гардемарины, вперед!», скончался 11 марта. Ему было 86 лет.

Об этом сообщила на своей странице «Вконтакте» актриса Наталья Пахоменко. Виктор Лебедев с 1960 года преподавал в СПбГИК, писал собственные произведения и музыку для фильмов. Среди самых известных картин с его музыкальным сопровождением – «Гардемарины, вперед!», «Трудно быть богом» Алексея Германа, «Зависть богов» и другие.

Причина смерти композитора не уточняется.