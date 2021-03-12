В Иркутской области пресечена деятельность группы, контрабандой отправившей в Китай лес на 1 млрд руб

Деятельность преступного сообщества, экспортировавшего в Китай лесоматериалы на сумму 1 млрд рублей, пресечена в Иркутской области. Об этом сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. В состав преступной группы входили семеро жителей Иркутска. Лесоматериалы в Китай они экспортировали с помощью фирм, оформленных на подставных лиц. В 2018-2020 годах они совершили восемь особо тяжких преступлений, связанных с контрабандой леса общим объемом 92 тыс. кубометров. Возбуждено два уголовных дела по факту создания и участия в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ). Обвинение предъявлено всем семерым фигурантам. Двое из них заключены под стражу, еще одному избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследованием дела занимается Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте.

Екатерина Еременко