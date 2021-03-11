Полиция пришла домой к петербургским либертарианцам из-за митингов Навального

К двум членам Либертарианской партии России в Петербурге 11 марта пришли сотрудники полиции. Об этом “Ъ-СПб” рассказал пресс-секретарь ЛПР и депутат МО «Владимирский округ» Денис Луговский. Пришедшие по адресам прописки либертарианцев полицейские не застали их дома, открывшим двери родителям активистов не пояснили, зачем им понадобились их родственники.

При этом днем ранее звонили другому члену партии Александру Никитину. Его вызвали на допрос 15 марта по делу о перекрытии дорог 23 января на митинге в поддержку Алексея Навального.

«Мы понятия не имеем, почему пришли к либертарианцам, потому что митинги проводил Штаб Навального. Мы неприятно удивлены тому факту, что нами сейчас интересуется полиция», — подчеркнул Денис Луговский. Он также добавил, что, несмотря на проведение акций Штабом, ему при задержании вменили организацию данного мероприятия. За это он провел под арестом 16 суток.

Олег Дилимбетов