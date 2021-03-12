Министерство обороны России пытается через суд вернуть в свою собственность здание бывшего армейского клуба, переданное Ростову в 2012 году с условием, что оно сохранит функцию культурно-художественного обслуживания военных и их семей. По мнению истца, горадминистрация не выполнила это условие, а само здание из-за отсутствия должного ухода пришло в аварийное состояние. Отметим, что на это здание также претендует мусульманская община города, так как изначально в нем размещалась мечеть.



Арбитражный суд Ростовской области приступил к рассмотрению иска Минобороны России к администрации Ростова-на-Дону и детской школе искусств «Образовательно-концертное объединение имени Кима Назаретова». Информация об этом опубликована в картотеке суда. Исковое заявление Министерство обороны подало в ноябре 2020 года.

Как рассказали в пресс-службе суда, ведомство просит суд признать недействительной сделку между ним и администрацией Ростова-на-Дону о передаче городу права собственности на земельный участок площадью 2,6 тыс. кв. м и находящееся на нем нежилое здание армейского клуба общей площадью 1,6 тыс. кв. м по ул. Красноармейской, 97. В иске указано, что здание было передано городу в 2012 году с условием, что оно сохранит «функцию культурно-художественного обслуживания» военных и их семей. Кроме того, горадминистрация взяла на себя обязательство поддерживать объект в нормальном состоянии.

По мнению заявителя, в 2019 году власти нарушили договор, передав здание детской школе искусств. В иске также подчеркивается, что сейчас постройка находится в аварийном состоянии.

Гендиректор детской джазовой школы имени Кима Назаретова Арам Рустамянц рассказал “Ъ-Юг”, что с момента передачи школе здание не функционировало. «Сейчас в нем ничего нет. Объект в аварийном состоянии, требуется ремонт. Глава города нам обещал, что в этом году в администрации подготовят проектно-сметную документацию. Предполагается, что в здании будут оборудованы классы для музыкантов и концертный зал для выступления коллективов. Насчет финансирования пока не знаю, вероятно, будут привлечены средства из городского и областного бюджетов», — сказал господин Рустамянц.

На вопрос о том, что будет делать Министерство обороны, если вернет себе права собственности, в пресс-службе Южного военного округа оперативно ответить не смогли.

В администрации Ростова-на-Дону не ответили на вопросы о позиции властей в споре. Очередное заседание по делу назначено на 20 апреля.

Между тем право владения зданием еще с 80-х годов XX века пытается вернуть себе мусульманская община города, так как спорное здание было построено в 1905 году на пожертвования верующих как мечеть. В 1963 году решением горисполкома здание было национализировано и передано расположенной рядом воинской части. В 1978 году мечеть частично разрушили (были снесены купол и минарет), а затем перестроили в солдатский клуб. В 2016 году Духовное управление мусульман Ростовской области пыталось получить права собственности на здание в соответствии с федеральным законом о передаче религиозным организациям исторической недвижимости, находящейся в госсобственности. Власти Ростова выступили против, сославшись на то, что речь идет уже не об историческом здании мечети, а о построенном в 1980 году армейском клубе. Рассматривавшие дело суды отказали Духовному управлению в удовлетворении иска.

В январе текущего года Духовное собрание мусульман России снова призвало городские власти Ростова вернуть здание верующим. Соответствующее заявление размещено на сайте Духовного собрания.

В разговоре с “Ъ-Юг” глава Духовного управления мусульман Ростовской области Мухаммед Бикмаев отметил, что если здание вернут верующим, то община готова вложить средства в его восстановление.

«В нем может быть создан исламский центр, музей или воскресная школа — учреждения, не предполагающие массовых скоплений людей, поскольку мы понимаем, что речь о центре города, для создания мечети это место уже не очень удобно», — сказал господин Бикмаев.

Кристина Федичкина