Водители в Ярославле провели акцию под окнами мэрии

Сегодня, 11 марта ярославские автомобилисты провели акцию напоминания городским властям о плохом состоянии дорог, сообщил на своей странице в facebook координатор группы «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев. Он рассказал, что предложил водителям, проезжающим мимо здания городской мэрии нажимать на клаксоны.

«Городские власти не слышат и не хотят слышать нас из уголков Брагина, Перекопа и даже Пятерки. И если гора не идет к Магомету, то сегодня мы с вами должны стать ближе к мэрии. Проезжая мимо здания мэрии, напомним о своем существовании долгим нажатием на клаксон. Напомним о разбитых авто, дорогом ремонте, долгом лечении и потерянных нервных клетках»,— написал Темур Абдуллаев.

В мэрии пока не комментируют акцию городских водителей.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что с острой критикой зимней уборки дорог в Ярославле выступило региональное отделение Общероссийского народного фронта. В ОНФ отметили, что все проверенные ими дороги в разных районах города убираются неудовлетворительно.

Критически высказался о зимней уборке дорог в Ярославле и губернатор области Дмитрий Миронов. Он потребовал навести порядок на улицах города и направил в помощь городу технику областных дорожных служб.

Дарья Сабаева